  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$352
;
4
Оставить заявку
ID: 28254
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Херцег-Нови, Черногория
от
$387,292
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$46,358
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352,083
Коммерция Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Спуж, Черногория
от
$7,042
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Подгорица, Черногория
от
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации