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Квартиры в Мойковаце, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Мойковац, Черногория
Квартира 6 комнат
Мойковац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Площадь квартиры: 220м2Жилая площадь: 146м2Терраса: 74 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3+ туалет…
$3,06 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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