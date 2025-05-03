Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла
  6. Сад

Долгосрочная аренда вилл с садом в Которе, Черногория

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти