Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Колашин
  4. Жилая
  5. Шале
  6. Вид на горы

Шале с видом на горы в Колашине, Черногория

3 объекта найдено
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
$687,267
Оставить заявку
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
Оставить заявку
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
$381,570
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти