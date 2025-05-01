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Дома с видом на горы в Игало, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Продажа: Дом с бассейном в Боко-Которском заливе в Герцег Нови Площадь дома 400 м2, …
$488,138
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Игало, Черногория
Дом 4 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа Игало 3687. Продаётся двухэтажный дом в Игало, район Херцег Нови. В доме 4 комнаты +…
$147,660
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