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Многоуровневые квартиры в Бар, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
ID 860 Продается квартира с двумя спальнями в центре города Бар.   Локация: Македонская…
€147,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5
ID 528 Продаётся двухуровневая квартира в Баре. Квартира на 5-м этаже Площадь 95м2  …
€250,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
ID 423 Продается в Баре двухуровневая квартира (дуплекс) с 3 спальнями на первой линии от…
€198,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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