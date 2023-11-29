ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Коммерческая
Юрмала
Коммерческая недвижимость в Юрмале, Латвия
отели
9
доходные дома
4
инвестиционная недвижимость
12
Очистить
44 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая 1 комната
Юрмала, Латвия
1
300 м²
1/3
капитальный ремонт, встроенные светильники, ковровое покрытие
€290,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
330 м²
3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Юрмала, Латвия
402 м²
3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Инвестиционная 20 комнат
Юрмала, Латвия
20
1 740 м²
4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
€2,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
26
1 000 м²
1/3
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
1 126 м²
Продается коммерческий объект под реконструкцию в самом центре ул. Йомас в Юрмале. Фасадные …
€1,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Уникальный земельный участок с вертолетной площадкой в Юрмале. Площадь участка 8411 м2 с бо…
€420,550
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Идеальный земельный участок для коммерции в Юрмале! Земельный участок под коммерческую за…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок у моря в Асари площадью 1546 м2. Виды застройки: (JC) -Малоэтажные мно…
€208,710
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок под коммерческую застройку. Расположен в Дубулты в 100 м от ре…
€280,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок на берегу реки Лиелупе, общей площадью 6914 м2. Ровный, высокий…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаются два земельных участка с готовыми проектами многоквартирных домов в Меллужи. Прое…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок общей площадью 1553 м2 в Юрмале. Все коммуникации: электричеств…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок у моря в Асари площадью 1600 м2. - свободный от строений - все коммуни…
€216,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
153 м²
1/1
Представляем вашему вниманию замечательный, уютный ресторан расположенный в отличном месте …
€380,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная 32 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
32
1 640 м²
4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания о…
€1,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Юрмала, Латвия
1 025 м²
3/3
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
612 м²
3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
€1,24 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин
Юрмала, Латвия
2 135 м²
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная с парковкой
Юрмала, Латвия
466 м²
2/3
Продаётся часть исторического каменного здания с красивым фасадом 1914 года постройки, явл…
€525,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 4 комнаты с парковкой
Юрмала, Латвия
4
103 м²
1/3
Предлагаем на продажу отличное коммерческое помещение в самом сердце города Юрмалы - Майори …
€308,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Юрмала, Латвия
2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле …
€1,31 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Юрмала, Латвия
309 м²
1
Латвия г.Юрмала Ресторан на пешеходной улице Ресторан на…
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Участок земли под застройку на 1-ой линии в Юрмале рядом с концертным залом Дзинтари Земе…
€3,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Юрмала, Латвия
500 м²
Коммерческие помещения с арендатором на пешеходной улице Юрмалы Торговые помещения на пер…
€1,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Юрмала, Латвия
1 368 м²
Жилой комплекс с коммерческими площадями в 200 м от концертного зала Дзинтари в Юрмале 4 …
€2,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
3 000 м²
5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Юрмала, Латвия
1 197 м²
3/3
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
€3,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Юрмала, Латвия
1 838 м²
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Доходный дом
Юрмала, Латвия
1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL