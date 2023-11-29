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Коммерческая недвижимость в Юрмале, Латвия

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44 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Юрмала, Латвия
Коммерческая 1 комната
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
капитальный ремонт, встроенные светильники, ковровое покрытие
€290,000
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Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 402 м²
Этаж 3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
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Инвестиционная 20 комнат в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 20 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
€2,95 млн
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Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 26
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
€1,50 млн
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Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Площадь 1 126 м²
Продается коммерческий объект под реконструкцию в самом центре ул. Йомас в Юрмале. Фасадные …
€1,49 млн
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Уникальный земельный участок с вертолетной площадкой в Юрмале. Площадь участка 8411 м2 с бо…
€420,550
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Идеальный земельный участок для коммерции в Юрмале! Земельный участок под коммерческую за…
€1,20 млн
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок у моря в Асари площадью 1546 м2. Виды застройки: (JC) -Малоэтажные мно…
€208,710
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Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок под коммерческую застройку. Расположен в Дубулты в 100 м от ре…
€280,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок на берегу реки Лиелупе, общей площадью 6914 м2. Ровный, высокий…
€350,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаются два земельных участка с готовыми проектами многоквартирных домов в Меллужи. Прое…
€400,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок общей площадью 1553 м2 в Юрмале. Все коммуникации: электричеств…
€45,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок у моря в Асари площадью 1600 м2. - свободный от строений - все коммуни…
€216,000
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Коммерческая с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Представляем вашему вниманию замечательный, уютный ресторан расположенный в отличном месте …
€380,000
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Инвестиционная 32 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 32 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 32
Площадь 1 640 м²
Этаж 4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания о…
€1,75 млн
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 025 м²
Этаж 3/3
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
€1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Площадь 612 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
€1,24 млн
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Магазин в Юрмала, Латвия
Магазин
Юрмала, Латвия
Площадь 2 135 м²
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
€1,20 млн
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Инвестиционная с парковкой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная с парковкой
Юрмала, Латвия
Площадь 466 м²
Этаж 2/3
Продаётся часть исторического каменного здания с красивым фасадом 1914 года постройки, явл…
€525,000
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Коммерческая 4 комнаты с парковкой в Юрмала, Латвия
Коммерческая 4 комнаты с парковкой
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу отличное коммерческое помещение в самом сердце города Юрмалы - Майори …
€308,400
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле …
€1,31 млн
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Коммерческая в Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Площадь 309 м²
Этаж 1
Латвия г.Юрмала Ресторан на пешеходной улице Ресторан на…
€650,000
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Коммерческая в Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Участок земли под застройку на 1-ой линии в Юрмале рядом с концертным залом Дзинтари Земе…
€3,50 млн
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Коммерческая в Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Площадь 500 м²
Коммерческие помещения с арендатором на пешеходной улице Юрмалы Торговые помещения на пер…
€1,35 млн
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Коммерческая в Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Площадь 1 368 м²
Жилой комплекс с коммерческими площадями в 200 м от концертного зала Дзинтари в Юрмале 4 …
€2,40 млн
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Инвестиционная в Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
€1,50 млн
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 197 м²
Этаж 3/3
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
€3,30 млн
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 838 м²
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
€1,90 млн
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Доходный дом в Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
Площадь 1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
€3,00 млн
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