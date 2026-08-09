Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Юрмала
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Юрмале, Латвия

;
отели
7
доходные дома
4
инвестиционная недвижимость
8
40 объектов найдено
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продаётся оборудованное помещение для ресторана на первом этаже с отдельным входом и террасо…
$754,199
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Количество этажей 3
Продается коммерческая недвижимость гостиница "Майори". Недвижимость находится в самом центр…
$1,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Уникальный земельный участок с вертолетной площадкой в Юрмале. Площадь участка 8411 м2 с бо…
$487,397
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Доходный дом 1 322 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 322 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 18
Площадь 1 322 м²
Этаж 3/3
Продается 4-звездочный гостиничный комплекс в самом престижном районе Юрмалы. Возможна переп…
$2,29 млн
Оставить заявку
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
Продаётся новостройка в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница всего в 2 минутах от моря. М…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Этаж 1/3
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
$1,09 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 3 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 3 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
$1,76 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 000 м²
Giardino - это уникальное заведение, объединяющее в себе ресторан, кафе и просторный банкетн…
$2,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Доходный дом 612 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 612 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 612 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку располо…
$1,44 млн
Оставить заявку
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
$2,27 млн
Оставить заявку
Доходный дом 1 140 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 140 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 2
Объект состоит из корпуса 1 площадью 950 кв.м. и корпуса 3 площадью 190 кв.м., а также 69/10…
$1,37 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Земельный участок под коммерческую застройку площадью 4430 м2 на въезде в г. Юрмалу. Строен…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Инвестиционная 1 740 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 740 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
$3,38 млн
Оставить заявку
Отель 1 126 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 126 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 126 м²
Продается коммерческий объект на ул.Йомас в Юрмале с согласованным проектом реконструкции по…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Отель 2 479 м² в Юрмала, Латвия
Отель 2 479 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 479 м²
Количество этажей 3
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле Ви…
$1,51 млн
Оставить заявку
Отель 1 342 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 342 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 342 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный бутик-отель класса люкс в самом центре Юрмалы, всего в 200 метрах от пляжа и ул…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок под коммерческую застройку. Расположен в Дубулты в 100 м от ре…
$154,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок общей площадью 1553 м2 в Юрмале. Все коммуникации: электричеств…
$49,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Магазин 155 м² в Юрмала, Латвия
Магазин 155 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
$872,907
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Инвестиционная 12 114 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 12 114 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
$2,31 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 2 815 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 815 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 815 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
$1,75 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 640 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 640 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 32
Площадь 1 640 м²
Этаж 4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания общ…
$1,39 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок у моря в Асари площадью 1546 м2. Свободный от строений, ровный,…
$154,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Отель 330 м² в Юрмала, Латвия
Отель 330 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрмал…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Земельный участок у моря в Асари общей площадью 3146 м2. Состоит из 2 отдельных участков пл…
$461,853
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 56 м² в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение 56 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 56 м²
Сдаются в аренду коммерческие помещения в центре Каугури. Фасадное помещение с отличной лока…
$56,426
Оставить заявку
Инвестиционная 8 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 8 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 8 000 м²
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
$1,38 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
К продаже предлагается земельный участок, на первой линии от моря, с готовым проектом 5-звёз…
$7,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Инвестиционная 650 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 650 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
$1,11 млн
Оставить заявку
Доходный дом 1 875 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 875 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 875 м²
Количество этажей 5
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
$3,46 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти