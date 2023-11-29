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Латвия
Коммерческая
Юрмала
Гостиницы, отели
Отели в Юрмале, Латвия
коммерческая недвижимость
44
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9 объектов найдено
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Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
330 м²
3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
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Отель
Юрмала, Латвия
402 м²
3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
26
1 000 м²
1/3
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
€1,50 млн
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Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
1 126 м²
Продается коммерческий объект под реконструкцию в самом центре ул. Йомас в Юрмале. Фасадные …
€1,49 млн
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Отель
Юрмала, Латвия
1 025 м²
3/3
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
€1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Отель
Юрмала, Латвия
2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле …
€1,31 млн
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Отель
Юрмала, Латвия
1 197 м²
3/3
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
€3,30 млн
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Отель
Юрмала, Латвия
1 838 м²
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
€1,90 млн
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Отель с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
€1,97 млн
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