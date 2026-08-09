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Отели в Юрмале, Латвия

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7 объектов найдено
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
Продаётся новостройка в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница всего в 2 минутах от моря. М…
Цена по запросу
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Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
$2,27 млн
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Отель 1 126 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 126 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 126 м²
Продается коммерческий объект на ул.Йомас в Юрмале с согласованным проектом реконструкции по…
$1,36 млн
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Агентство
Metropolis Group
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Отель 2 479 м² в Юрмала, Латвия
Отель 2 479 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 479 м²
Количество этажей 3
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле Ви…
$1,51 млн
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Отель 1 342 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 342 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 342 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный бутик-отель класса люкс в самом центре Юрмалы, всего в 200 метрах от пляжа и ул…
Цена по запросу
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Отель 330 м² в Юрмала, Латвия
Отель 330 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрмал…
Цена по запросу
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Отель 1 342 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 342 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 342 м²
Эксклюзивный бутик-отель класса люкс в самом центре Юрмалы, всего в 200 метрах от пляжа и ул…
Цена по запросу
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