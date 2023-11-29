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Латвия
Коммерческая
Юрмала
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Юрмале, Латвия
коммерческая недвижимость
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12 объектов найдено
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Инвестиционная 20 комнат
Юрмала, Латвия
20
1 740 м²
4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
€2,95 млн
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Инвестиционная 32 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
32
1 640 м²
4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания о…
€1,75 млн
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Инвестиционная с парковкой
Юрмала, Латвия
466 м²
2/3
Продаётся часть исторического каменного здания с красивым фасадом 1914 года постройки, явл…
€525,000
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Инвестиционная
Юрмала, Латвия
3 000 м²
5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
€1,50 млн
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Инвестиционная 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
10
650 м²
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
€950,000
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Инвестиционная 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
2
1/3
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
€900,000
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Инвестиционная с парковкой, с бассейном, в центре города
Юрмала, Латвия
Продаётся инвестиционный проект многоквартирного дома. Готовый проект с красной печатью и ра…
€300,000
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Юрмала, Латвия
2 815 м²
3
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
€3,10 млн
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Инвестиционная с парковкой, с балконом, с видом на море
Юрмала, Латвия
5 275 м²
3
Предлагаем привлекательный элитный проект - The Key Art Style Residence в самом центре Юрмал…
€4,10 млн
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Инвестиционная с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
2 992 м²
3
Предлагаем на продажу инвестиционный объект в Юрмале в районе Яундубулты. Проект расположен …
€790,000
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком
Юрмала, Латвия
12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
€2,00 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком
Юрмала, Латвия
8 000 м²
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
€1,20 млн
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