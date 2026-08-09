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Инвестиционная недвижимость в Юрмале, Латвия

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Инвестиционная Удалить
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8 объектов найдено
Инвестиционная в Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Этаж 1/3
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
$1,09 млн
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Инвестиционная 3 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 3 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
$1,76 млн
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Инвестиционная 1 740 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 740 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
$3,38 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 12 114 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 12 114 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
$2,31 млн
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Инвестиционная 2 815 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 815 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 815 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
$1,75 млн
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Инвестиционная 1 640 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 640 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 32
Площадь 1 640 м²
Этаж 4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания общ…
$1,39 млн
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Инвестиционная 8 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 8 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 8 000 м²
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
$1,38 млн
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Инвестиционная 650 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 650 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
$1,11 млн
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