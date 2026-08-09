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Доходные дома в Юрмале, Латвия

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4 объекта найдено
Доходный дом 1 322 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 322 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 18
Площадь 1 322 м²
Этаж 3/3
Продается 4-звездочный гостиничный комплекс в самом престижном районе Юрмалы. Возможна переп…
$2,29 млн
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Доходный дом 612 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 612 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 612 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку располо…
$1,44 млн
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Доходный дом 1 140 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 140 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 2
Объект состоит из корпуса 1 площадью 950 кв.м. и корпуса 3 площадью 190 кв.м., а также 69/10…
$1,37 млн
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TekceTekce
Доходный дом 1 875 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 875 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 875 м²
Количество этажей 5
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
$3,46 млн
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