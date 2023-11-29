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Доходные дома в Юрмале, Латвия

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Доходный дом В архив
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4 объекта найдено
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Площадь 612 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
€1,24 млн
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Доходный дом в Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
Площадь 1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
€3,00 млн
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Доходный дом с парковкой в Юрмала, Латвия
Доходный дом с парковкой
Юрмала, Латвия
Площадь 597 м²
Предлагаем приобрести замечательный обьект, расположеный в самом центре города Юрмала, ул.Те…
€650,000
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Доходный дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Юрмала, Латвия
Доходный дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Юрмала, Латвия
Площадь 1 140 м²
Объект состоит из корпуса 1 площадью 950 кв.м. и корпуса 3 площадью 190 кв.м., а также 69/10…
€1,50 млн
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