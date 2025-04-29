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Продажа новостроек в yryyt hwd hsrww mhlqt hrwwhh whsyrwtym hhbrtyym

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Жилой квартал Bien agence dans un bel immeuble grand hauts plafonds projet de qualite
Жилой квартал Bien agence dans un bel immeuble grand hauts plafonds projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,40 млн
Очень красивый дуплекс, полностью отремонтированный 5 лет назад. Здание на 3 этажа. К востоку от Раананы. Пять штук. 1-й уровень кухонной гостиной столовой. 3 спальни и 2 ванные комнаты. Терраса 20 м2 Туалеты приглашены 2-й уровень большой мастер-люкс с ванной комнатой и раздевалкой. Терраса…
Агентство
Immobilier.co.il
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