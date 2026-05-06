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Жилой квартал Un appartement recent pratique et bien situe au centre de raanana

Раанана, Израиль
от
$1,07 млн
;
3
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ID: 39830
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

О комплексе

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На 4-м этаже здания после TAMA эта недавняя 4-комнатная квартира предлагает приятную и функциональную организацию для семейной жизни на ежедневной основе. Он имеет площадь 110 м2, южную ориентацию и террасу 10 м2. ✔️ Мамад ✔️ 2 ванные комнаты ✔️ 2 туалета ✔️ лифт ✔️ Роботизированная парковка Его расположение позволяет легко добраться до магазинов, синагог и школы Ариэль.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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