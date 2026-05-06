Жилой квартал Un appartement recent pratique et bien situe au centre de raanana

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На 4-м этаже здания после TAMA эта недавняя 4-комнатная квартира предлагает приятную и функциональную организацию для семейной жизни на ежедневной основе.
Он имеет площадь 110 м2, южную ориентацию и террасу 10 м2.
✔️ Мамад
✔️ 2 ванные комнаты
✔️ 2 туалета
✔️ лифт
✔️ Роботизированная парковка
Его расположение позволяет легко добраться до магазинов, синагог и школы Ариэль.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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