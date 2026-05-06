Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Новый??? Новый??? Новый??? ? Продается - Гиват Ольга Дом, который заставит вас влюбиться с первого взгляда! ✨ Новый, высококлассный, полностью вложенный коттедж ? Около 300 м2 построено на участке площадью около 250 м2 ?️ 7 просторных и светлых комнат ? Огромный бонус: Независимый подвал из 3 комнат ✔️ Кухня ✔️ Ванная комната (туалет + душ) ✔️ Отдельный вход Идеально подходит для аренды, подростков, практики или любого другого использования ? Всего: 10 комнат в собственности ? Наверху: Джакузи с захватывающим видом на море ? Дом, тщательно спроектированный архитектором интерьера ? Ландшафтный сад, состоящий из: *Персонажи Богатая растительность * Маленький бассейн с водопадом ? Поиск и тихое место, в нескольких минутах от моря ? Цена: 4 800 000 Так чего же ты ждешь? Свяжитесь со мной ☎️