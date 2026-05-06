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Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Хадера, Израиль
от
$1,57 млн
;
10
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ID: 39677
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    ХаНегев

О комплексе

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Новый??? Новый??? Новый??? ? Продается - Гиват Ольга Дом, который заставит вас влюбиться с первого взгляда! ✨ Новый, высококлассный, полностью вложенный коттедж ? Около 300 м2 построено на участке площадью около 250 м2 ?️ 7 просторных и светлых комнат ? Огромный бонус: Независимый подвал из 3 комнат ✔️ Кухня ✔️ Ванная комната (туалет + душ) ✔️ Отдельный вход Идеально подходит для аренды, подростков, практики или любого другого использования ? Всего: 10 комнат в собственности ? Наверху: Джакузи с захватывающим видом на море ? Дом, тщательно спроектированный архитектором интерьера ? Ландшафтный сад, состоящий из: *Персонажи Богатая растительность * Маленький бассейн с водопадом ? Поиск и тихое место, в нескольких минутах от моря ? Цена: 4 800 000 Так чего же ты ждешь? Свяжитесь со мной ☎️

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
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Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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