Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer

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? Продается - Гиват Ольга
Дом, который заставит вас влюбиться с первого взгляда!
✨ Новый, высококлассный, полностью вложенный коттедж
? Около 300 м2 построено на участке площадью около 250 м2
?️ 7 просторных и светлых комнат
? Огромный бонус:
Независимый подвал из 3 комнат
✔️ Кухня
✔️ Ванная комната (туалет + душ)
✔️ Отдельный вход
Идеально подходит для аренды, подростков, практики или любого другого использования
? Всего: 10 комнат в собственности
? Наверху:
Джакузи с захватывающим видом на море
? Дом, тщательно спроектированный архитектором интерьера
? Ландшафтный сад, состоящий из:
*Персонажи
Богатая растительность
* Маленький бассейн с водопадом
? Поиск и тихое место, в нескольких минутах от моря
? Цена: 4 800 000
Так чего же ты ждешь? Свяжитесь со мной ☎️
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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