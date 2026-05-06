  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu

Жилой квартал 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$587,120
;
7
Оставить заявку
ID: 38566
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Тель-Авив, Израиль
от
$2,03 млн
Жилой квартал Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Иерусалим, Израиль
от
$934,800
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,03 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$587,120
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Показать все Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse calme tres proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme tres proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Тель-Авив, Израиль
от
$3,25 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации