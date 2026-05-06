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Жилой квартал Rare proche baka

Иерусалим, Израиль
от
$1,77 млн
;
Жилой квартал Rare proche baka
1
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ID: 39824
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Shalom Yehuda, 3

О комплексе

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Северный Талпиот. Строительный магазин (5 лет), высококлассная отделка, 4 больших комнаты, тихий, 110 м2, 3 туалета, 2 ванные комнаты, балкон, открытый вид, юго-запад, лифт Шаббат, парковка на 3-м этаже, кладовая.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Rare proche baka
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от
$1,77 млн
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