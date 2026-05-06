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Жилой квартал Montefiore 2 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$770,800
;
9
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ID: 38348
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Montefiore, 36

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Монтефиоре близ Азриели, трамвай, супермаркеты, кафе и рестораны. Последнее здание в 2008 году. 1-й этаж на 6 этаже с лифтом. Две комнаты. 36,5 м2 + 5 м2 балкон впереди. Мамад. Две выставки. Спокойно и ярко. Цена: 2,350,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Montefiore 2 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$770,800
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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