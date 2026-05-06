Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux

Тель-Авив, Израиль

Дуплекс на продажу в Тель-Авиве, на Старом Севере, в нескольких шагах от моря. 4-й этаж с лифтом на полу этаже. 60м2 + 26м2 террас, открытых для неба. 2,5 комнаты. Мамад. Есть также терраса на крыше площадью 18 м2 с джакузи и открытой кухней с эксклюзивным использованием, но не в кадастре / …