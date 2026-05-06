  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison

Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison

Нетания, Израиль
от
$3,41 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 38594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Давид А-Мелех, 8

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Montefiore 2 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$770,800
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,396
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Иерусалим, Израиль
от
$3,608
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$475,600
Вы просматриваете
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Нетания, Израиль
от
$3,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 3 pieces neuf avec parking souterrain
Жилой квартал 3 pieces neuf avec parking souterrain
Жилой квартал 3 pieces neuf avec parking souterrain
Жилой квартал 3 pieces neuf avec parking souterrain
Жилой квартал 3 pieces neuf avec parking souterrain
Тель-Авив, Израиль
от
$1,51 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,10 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации