Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa

Квартира на продажу в Нетании, в нескольких шагах от моря и Блвд Ница. Хорошо сохранившееся здание с красивой прихожей и велосипедной комнатой. 4 этаж с лифтом. 3 комнаты очень просторные. 2 ванные комнаты. 92 м2. Вид на море. 4 выставки. Кондиционер в каждой комнате. Спокойно и ярко. Миклат в здании. 1 закрытый гараж для автомобиля + склад. Продается с мебелью и оборудованием, все, что вам нужно сделать, это взять с собой чемоданы! Отлично подходит для инвестиций, таких как проживание там. Цена: 2.685,000sh