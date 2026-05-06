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Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa

Нетания, Израиль
от
$880,680
;
11
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ID: 38382
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Шауль Мелех, 1

О комплексе

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Квартира на продажу в Нетании, в нескольких шагах от моря и Блвд Ница. Хорошо сохранившееся здание с красивой прихожей и велосипедной комнатой. 4 этаж с лифтом. 3 комнаты очень просторные. 2 ванные комнаты. 92 м2. Вид на море. 4 выставки. Кондиционер в каждой комнате. Спокойно и ярко. Миклат в здании. 1 закрытый гараж для автомобиля + склад. Продается с мебелью и оборудованием, все, что вам нужно сделать, это взять с собой чемоданы! Отлично подходит для инвестиций, таких как проживание там. Цена: 2.685,000sh

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Нетания, Израиль
от
$880,680
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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