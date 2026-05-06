  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet sarona 4 pieces

Жилой квартал Projet sarona 4 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$1,95 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 38308
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Aluf Kalman Magen, 3 Sarona Market

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в роскошном комплексе Сарона! Доставка на август 2025 года! Высокий этаж с лифтами 4 штуки 2 ванные комнаты 104м2 + 9м2 терраса с открытым видом 1 парковка Высоко стоящая кухня 4,8 метра с островом Высококачественный мрамор Квартира, отремонтированная архитектором Вся квартира была отремонтирована за пределами обычной стоянки. Цена: 5,950,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$5,74 млн
Жилой квартал Rez de jardin florentine nord
Тель-Авив, Израиль
от
$9,68 млн
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$3,90 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,28 млн
Жилой квартал 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,15 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet sarona 4 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,95 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,396
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$465,760
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,57 млн
В районе Бейт-Хакерем (Йефе-Ноф) исключительное здание вмещает всего 6 квартир, большие 6,5 одноместных номеров наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт непосредственно обслуживает главную комнату, мастер-люкс, полную доступность, мамад и парковку. Очаровательная кварт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации