Жилой квартал Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

В популярном районе Ротшильдов, всего в двух шагах от бульвара Ротшильдов, откройте для себя эту исключительную квартиру, расположенную в здании Баухаус. Это редкое свойство сочетает в себе историческое очарование и современность. Особенности квартиры: • 3 просторных номера, 70 м2 с мамадой 2 солнечных балкона (прилагается к гостиной и одной спальне) • Расположен на 2 этаже с лифтом • Высокие потолки, деревянные электрические жалюзи, двойное остекление окон • Экспозиция Восток-Запад, яркая и воздушная • Здание полностью отремонтировано в 2012 году Цена продажи: 3 990 000 ILS Уникальная возможность приобрести недвижимость в историческом здании, в самом сердце оживленного Тель-Авива. Свяжитесь с нами для посещения!