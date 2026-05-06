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Жилой квартал Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,31 млн
;
10
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ID: 38329
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Barzilai, 5

О комплексе

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В популярном районе Ротшильдов, всего в двух шагах от бульвара Ротшильдов, откройте для себя эту исключительную квартиру, расположенную в здании Баухаус. Это редкое свойство сочетает в себе историческое очарование и современность. Особенности квартиры: • 3 просторных номера, 70 м2 с мамадой 2 солнечных балкона (прилагается к гостиной и одной спальне) • Расположен на 2 этаже с лифтом • Высокие потолки, деревянные электрические жалюзи, двойное остекление окон • Экспозиция Восток-Запад, яркая и воздушная • Здание полностью отремонтировано в 2012 году Цена продажи: 3 990 000 ILS Уникальная возможность приобрести недвижимость в историческом здании, в самом сердце оживленного Тель-Авива. Свяжитесь с нами для посещения!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,31 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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