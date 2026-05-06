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Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya

Нетания, Израиль
от
$2,460
;
10
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ID: 38303
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Перевод
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Ссылка: TL 2677 Район: Флорентийский, очень хорошее расположение, рядом со всеми удобствами Квартира, расположенная в проекте Студии, улица Саламе Хороший 3 штуки, включая мамад Площадь 70 м2 Терраса 12 м2 5 этаж с лифтом Кондиционер Частная парковка

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$2,460
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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