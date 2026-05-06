Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Эксклюзивная продажа – однокомнатная квартира с 3 спальнями!
Западный Ришон LeZion
? 175 м2 построено
?️ 3 ориентации: запад, север и юг
? Парковка в табо? хранение
✨ Входной этаж: гостиная, кухня, спальня, гостевой туалет и терраса 14 м2.
✨ Верхний этаж: 2 спальни, душевая комната и туалет, терраса 18 м2 с возможностью аренды (примерно 5000/месяц).
✨ Нижний этаж: 3 спальни, в том числе мастер-люкс, мамад и душевая комната с туалетом.
? Ваад приманка 400
Очень редкий, просторный и светлый, идеально подходит для большой семьи или для получения дополнительного дохода в пределах одной собственности.
Для получения дополнительной информации и посещения:
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно