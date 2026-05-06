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Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,44 млн
;
9
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ID: 38268
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

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Эксклюзивная продажа – однокомнатная квартира с 3 спальнями! Западный Ришон LeZion ? 175 м2 построено ?️ 3 ориентации: запад, север и юг ? Парковка в табо? хранение ✨ Входной этаж: гостиная, кухня, спальня, гостевой туалет и терраса 14 м2. ✨ Верхний этаж: 2 спальни, душевая комната и туалет, терраса 18 м2 с возможностью аренды (примерно 5000/месяц). ✨ Нижний этаж: 3 спальни, в том числе мастер-люкс, мамад и душевая комната с туалетом. ? Ваад приманка 400 Очень редкий, просторный и светлый, идеально подходит для большой семьи или для получения дополнительного дохода в пределах одной собственности. Для получения дополнительной информации и посещения:

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,44 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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