Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Эксклюзивная продажа – однокомнатная квартира с 3 спальнями! Западный Ришон LeZion ? 175 м2 построено ?️ 3 ориентации: запад, север и юг ? Парковка в табо? хранение ✨ Входной этаж: гостиная, кухня, спальня, гостевой туалет и терраса 14 м2. ✨ Верхний этаж: 2 спальни, душевая комната и туалет, терраса 18 м2 с возможностью аренды (примерно 5000/месяц). ✨ Нижний этаж: 3 спальни, в том числе мастер-люкс, мамад и душевая комната с туалетом. ? Ваад приманка 400 Очень редкий, просторный и светлый, идеально подходит для большой семьи или для получения дополнительного дохода в пределах одной собственности. Для получения дополнительной информации и посещения: