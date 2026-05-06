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Жилой квартал Rez de jardin a 1 minute a pied de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
;
11
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ID: 38390
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 45

О комплексе

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Наземный сад на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице в 1 минуте ходьбы от моря. Уникальный сад с частным входом, предлагающий комфорт отдельно стоящего дома. С высококлассными услугами в соответствии с немецкими стандартами, он включает в себя частную сауну, роскошную кухню и качественную столярную мастерскую. Новое здание 130 м2 жилой площади + 54 м2 сада + 12 м2 английского двора 5 штук 2 ванные комнаты 2 парковочных места Мамад Цена: 9 180 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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