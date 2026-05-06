  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv

Жилой квартал magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
;
Жилой квартал magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
1
Оставить заявку
ID: 38256
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Артур Бальфур, 61

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Величественные 4 комнаты в самом сердце такого города!!!!!! Жилая площадь 92 м2 возможна терраса!!! яркий и тихий

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites
Ашдод, Израиль
от
$2,329
Жилой квартал Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Бат-Ям, Израиль
от
$2,296
Жилой квартал Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,80 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Показать все Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$574,000
Новые продажи эксклюзивно Редкая возможность в центре города - 3 номера с лифтом и крытой парковкой в табу всего 1 750 000 -? Центр города Rishon LeZion * 3-комнатная квартира. * Приблизительно 80 м2. * 5-й этаж из 6. * Поднять. * Закрытая парковка в табу. * Западная и северная ориентация. …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Показать все Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Ашкелон, Израиль
от
$577,280
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации