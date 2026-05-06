Жилой квартал Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

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Всего в 5 минутах ходьбы от пляжа
Прекрасная квартира, расположенная в недавнем здании 3 года.
Квартира 3 комнаты
• Жилая площадь 63 м2
• Терраса (мирпесет) 8 м2
Mamad (безопасная комната)
• Роботизированная парковка
3-й этаж с лифтом (PMR доступен)
• Ориентация на юг и восток
• Красивая, светлая и идеально устроенная квартира
• Всего в 2 минутах ходьбы от парка Яркон
Стоимость: 4 800 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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