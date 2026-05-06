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Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
;
5
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ID: 38254
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион

О комплексе

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Идеальное место для ног и инвестиций. 2 комнаты площадью 56 м2 с большой гостиной-кухней светлой и очень тихой, расположенной между Бен-Иегуда, Фришманом и Гордоном в 7 минутах от моря. Не пропустите!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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