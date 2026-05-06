Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

Новые для продажи в эксклюзивности: Квартира 4 номера: Rue HaSadeh, район Ремез, Rishon LeZion? * 4-комнатная квартира Поверхность по арноне: 93 м2 * Пол 1 из 4 * Лифт Ориентации: Юг и Восток – очень светлая квартира с замечательной энергетикой Передняя квартира Сохраняемое и ухоженное здание с 12 квартирами Пластиковая трубка, замененные окна и оборудованная кухня со многими местами для хранения * Солнечный водонагреватель * Исключительное расположение - примерно в 1 минуте ходьбы от улицы Ротшильд, торгового центра, кафе, баров, общественного транспорта, торговых центров и других услуг * Немедленное освобождение Цена продажи: 1 995 000