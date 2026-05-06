Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

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Новые для продажи в эксклюзивности: Квартира 4 номера: Rue HaSadeh, район Ремез, Rishon LeZion?
* 4-комнатная квартира
Поверхность по арноне: 93 м2
* Пол 1 из 4
* Лифт
Ориентации: Юг и Восток – очень светлая квартира с замечательной энергетикой
Передняя квартира
Сохраняемое и ухоженное здание с 12 квартирами
Пластиковая трубка, замененные окна и оборудованная кухня со многими местами для хранения
* Солнечный водонагреватель
* Исключительное расположение - примерно в 1 минуте ходьбы от улицы Ротшильд, торгового центра, кафе, баров, общественного транспорта, торговых центров и других услуг
* Немедленное освобождение
Цена продажи: 1 995 000
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
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