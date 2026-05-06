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Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$654,360
;
7
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ID: 38271
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

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Новые для продажи в эксклюзивности: Квартира 4 номера: Rue HaSadeh, район Ремез, Rishon LeZion? * 4-комнатная квартира Поверхность по арноне: 93 м2 * Пол 1 из 4 * Лифт Ориентации: Юг и Восток – очень светлая квартира с замечательной энергетикой Передняя квартира Сохраняемое и ухоженное здание с 12 квартирами Пластиковая трубка, замененные окна и оборудованная кухня со многими местами для хранения * Солнечный водонагреватель * Исключительное расположение - примерно в 1 минуте ходьбы от улицы Ротшильд, торгового центра, кафе, баров, общественного транспорта, торговых центров и других услуг * Немедленное освобождение Цена продажи: 1 995 000

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$654,360
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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