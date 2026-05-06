Жилой квартал Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

БЖ RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в самом сердце района Парк в Хадере, превосходную 5-комнатную семейную квартиру с террасой, чтобы сделать Soccah! Расположенный на 1-м этаже красивого недавнего здания, этот яркий и тщательно обслуживаемый объект предлагает теплую и тихую атмосферу, хорошие вибрации! Местонахождение: Отлично! У входа в востребованный район парка, рядом с выходом в ЭкоПарк, находится торговый центр, школы, транспорт, Франкофонный парк Бет-Хабад... Характеристики: - большая и гостеприимная светлая гостиная, - современная и функциональная кухня, - выделенное обеденное помещение для приема, Прекрасная терраса, которая может служить Соккой! - мастер-люкс с частной ванной комнатой и раздевалкой, - 3 дополнительных комфортабельных номера, включая защищенную комнату (Мамед), - Ванная с ванной, - Гостевой туалет, - Кроме того: кондиционер, интерком и два парковочных места! В здании: - Два лифта, один из Чабата, - Хорошее, ухоженное лобби. «Религиозно-дружественная» квартира, идеально подходящая для семьи, которая ищет пространство, спокойствие, комфорт и качественную среду в одном из приятных районов Хадеры. И отличная инвестиция! ? Цена: 2,550.000 ? Для получения дополнительной информации или для организации визита: Рахель ‘Хая Бенгигуи RE/MAX Хадера Профессиональная лицензия 313736