Жилой квартал Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в самом сердце района Парк в Хадере, превосходную 5-комнатную семейную квартиру с террасой, чтобы сделать Soccah!
Расположенный на 1-м этаже красивого недавнего здания, этот яркий и тщательно обслуживаемый объект предлагает теплую и тихую атмосферу, хорошие вибрации!
Местонахождение:
Отлично! У входа в востребованный район парка, рядом с выходом в ЭкоПарк, находится торговый центр, школы, транспорт, Франкофонный парк Бет-Хабад...
Характеристики:
- большая и гостеприимная светлая гостиная,
- современная и функциональная кухня,
- выделенное обеденное помещение для приема,
Прекрасная терраса, которая может служить Соккой!
- мастер-люкс с частной ванной комнатой и раздевалкой,
- 3 дополнительных комфортабельных номера, включая защищенную комнату (Мамед),
- Ванная с ванной,
- Гостевой туалет,
- Кроме того: кондиционер, интерком и два парковочных места!
В здании:
- Два лифта, один из Чабата,
- Хорошее, ухоженное лобби.
«Религиозно-дружественная» квартира, идеально подходящая для семьи, которая ищет пространство, спокойствие, комфорт и качественную среду в одном из приятных районов Хадеры.
И отличная инвестиция!
? Цена: 2,550.000
? Для получения дополнительной информации или для организации визита:
Рахель ‘Хая Бенгигуи
RE/MAX Хадера
Профессиональная лицензия 313736