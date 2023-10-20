Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Превосходный сад площадью 74 м2 с частным садом площадью 60 м2 (кадастр) по улице Йона Анави!
Представьте себе... независимый вход, высокие потолки для исключительного жилого пространства и сад, где можно отдохнуть в полной уединении. Всего в 200 метрах от площади и удобств!
- 3 ярких кусочка, расположенных со вкусом
Частный сад площадью 60 м2 (кадастр)
Независимый вход для гарантированного спокойствия
Высокие потолки для ощущения пространства
Идеальное месторасположение: Рядом с площадью и магазинами
Возможность размещения для добавления мамочки в сад
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
