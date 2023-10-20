Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
$1,72 млн
$1,54 млн
ID: 26728
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Тель-Авив

О комплексе

Превосходный сад площадью 74 м2 с частным садом площадью 60 м2 (кадастр) по улице Йона Анави! Представьте себе... независимый вход, высокие потолки для исключительного жилого пространства и сад, где можно отдохнуть в полной уединении. Всего в 200 метрах от площади и удобств! - 3 ярких кусочка, расположенных со вкусом Частный сад площадью 60 м2 (кадастр) Независимый вход для гарантированного спокойствия Высокие потолки для ощущения пространства Идеальное месторасположение: Рядом с площадью и магазинами Возможность размещения для добавления мамочки в сад

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Immobilier.co.il
