  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Mini penthouse dexception a vendre

Жилой квартал Mini penthouse dexception a vendre

Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
20.02.2026
$3,10 млн
07.06.2025
$2,78 млн
;
3
ID: 26310
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

На престижном севере Тель-Авива, между площадью Рабина и площадью Кикар Хамедина! Что вас ждет: Расположен в отремонтированном и аккуратном здании На одном уровне, с видом на улицу 4 просторных номера – 128 м2 Две большие террасы: 27 м2 и 6 м2, обе с роскошным шевронным паркетом Комната безопасности (Мамед) Частная парковка Большая гостиная, идеально подходит для приема Полностью отремонтированная кухня высокого класса Элегантный паркет по всей квартире Утонченное внутреннее освещение для теплой атмосферы Индивидуальная мебель для хранения, сочетающая практичность и изысканную эстетику Редкая недвижимость, идеально подходящая для проживания или инвестирования в одном из самых популярных районов Тель-Авива.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

