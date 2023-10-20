Жилой квартал Mini penthouse dexception a vendre

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
На престижном севере Тель-Авива, между площадью Рабина и площадью Кикар Хамедина!
Что вас ждет:
Расположен в отремонтированном и аккуратном здании
На одном уровне, с видом на улицу
4 просторных номера – 128 м2
Две большие террасы: 27 м2 и 6 м2, обе с роскошным шевронным паркетом
Комната безопасности (Мамед)
Частная парковка
Большая гостиная, идеально подходит для приема
Полностью отремонтированная кухня высокого класса
Элегантный паркет по всей квартире
Утонченное внутреннее освещение для теплой атмосферы
Индивидуальная мебель для хранения, сочетающая практичность и изысканную эстетику
Редкая недвижимость, идеально подходящая для проживания или инвестирования в одном из самых популярных районов Тель-Авива.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно