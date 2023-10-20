Жилой квартал Immeuble avec ascenseur

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Идеально меблированная и спроектированная квартира в самом сердце Рехавии - 3 террасы для потрясающих видов, отремонтированное здание, лифт Шаббат, частная парковка,
Центральный кондиционер, умный дом, отопление пола, сигнализация, Intercom
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Возможность парковки