  4. Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Ашдод, Израиль
от
$1,99 млн
20.02.2026
$1,99 млн
28.03.2025
$1,78 млн
04.02.2025
$1,76 млн
26.12.2024
$1,77 млн
;
5
ID: 23683
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Wilhelm Roentgen, 12

О комплексе

Независимая вилла на продажу в Ашдоде с 1996 года 280м2 жилой площади на участке 510м2 с огромным потенциалом для покупателя, который хочет сделать из нее алмаз.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

