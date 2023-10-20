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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing

Хадера, Израиль
от
$558,991
11.07.2025
$558,991
08.07.2025
$533,710
;
5
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ID: 26679
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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Квартира 3 номера 80м2 с террасой 20м2 в одном из самых красивых зданий в городе, с высокими этажами, открытым видом и роскошным лобби. Яркие апартаменты, современные удобства, в исключительном здании. Соседство искали - рядом удобства Парковка включена

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing
Хадера, Израиль
от
$558,991
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