  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv

Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
20.02.2026
$2,11 млн
07.06.2025
$1,89 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 26308
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В популярном районе древнего Севера, в северном конце улицы Соколова — в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и транспорта — Откройте для себя красивый 4-спальный дуплекс на продажу: 100 м2 + 20 м2 Солнечная терраса Главный этаж: просторная гостиная, современная кухня, гостевой туалет и большая терраса площадью 20 м2 с фасадом На нижнем этаже: 3 спальни, включая главный люкс, безопасное убежище, ванную комнату и офис или семейную зону Откройте для себя вид, атмосферу и уникальный ритм древнего севера Тель-Авива!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Baka jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,881
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Appartement de standing avec vue incroyable
Иерусалим, Израиль
от
$1,17 млн
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$4,67 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Показать все Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Ашкелон, Израиль
от
$404,415
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,19 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$940,500
В самом центре города, недалеко от трамвая и в 10 минутах ходьбы от мамиллы: небольшое новое 3-этажное здание с вестибюлем, лифты шаббат и красивый зеленый внутренний дворик! Апартаменты 2 номера 58м2 + балкон Сукка, очень светлая, просторная, полностью устроенная и меблированная внутренним …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации