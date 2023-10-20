Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv

В популярном районе древнего Севера, в северном конце улицы Соколова — в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и транспорта — Откройте для себя красивый 4-спальный дуплекс на продажу: 100 м2 + 20 м2 Солнечная терраса Главный этаж: просторная гостиная, современная кухня, гостевой туалет и большая терраса площадью 20 м2 с фасадом На нижнем этаже: 3 спальни, включая главный люкс, безопасное убежище, ванную комнату и офис или семейную зону Откройте для себя вид, атмосферу и уникальный ритм древнего севера Тель-Авива!