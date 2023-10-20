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Жилой квартал Special investisseurs

Ашкелон, Израиль
от
$469,103
02.04.2025
$469,103
27.02.2025
$470,940
07.02.2025
$462,757
29.12.2024
$464,427
;
5
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ID: 23872
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Баррио Фридар 4 комнаты этаж около магазинов 2 террасы

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$469,103
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