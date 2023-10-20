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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca

Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
;
6
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ID: 25250
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Оригинальное название: Sale Jerusalem В самом центре Иерусалима, у подножия трамвая и в нескольких минутах от Мамилы! Небольшое новое здание, красивый вестибюль, аск Чабат: квартира 3 номера 72м2 + балкон Soucca 9м2 полностью Soucca, очень вложенные, большие спальни, американская кухня, ванная комната / ванна, прачечная, центральный кондиционер / радиатор отопления, парковочное место! Частная земля!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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