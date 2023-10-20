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  4. Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem

Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
01.03.2025
$1,21 млн
09.02.2025
$1,19 млн
06.01.2025
$1,18 млн
;
4
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ID: 24348
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Квартира 5 номеров 119м2 с террасой 12м2 (часть сукки для 2 человек) Байит Веган Иерусалим В хорошем состоянии Цена: 4.300,000sh Гостиная, столовая, 1 кухня 4 спальни (1 мамочка) 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, порошок шемеха, электрические радиаторы, электрические жалюзи, гриль Бронированная дверь, видео-интерком, лифт, 1 парковка, 1 подвал, отключен доступ. Для получения дополнительной информации, фотографий или для организации визита, Звоните Симоне по телефону 054-946-1963

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
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