Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами.
BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН
Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, все…
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки.
Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …