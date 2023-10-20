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Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,966
02.04.2025
$1,966
17.02.2025
$1,972
08.01.2025
$1,923
;
10
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ID: 24445
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое. Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня с центральным илотом, обогрев пола, центральный кондиционер подписан Дайкин, ванная комната очень вложенный погреб наверху рядом с квартирой и частная парковка под землей.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,966
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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