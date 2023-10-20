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Жилой квартал Bon emplacement

Нетания, Израиль
от
$94,102
02.03.2025
$94,102
10.02.2025
$92,829
01.01.2025
$93,164
;
6
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ID: 24040
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
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Для самостоятельной или инвестиционной деятельности!!! В самом сердце улицы Натани / Смиланского - офис 30 м2, 1 этаж + лифт, немедленно

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

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Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$94,102
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