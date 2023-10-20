  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Ашдод, Израиль
от
$2,22 млн
08.08.2025
$2,22 млн
14.07.2025
$2,11 млн
;
7
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26910
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 метра в высоту под потолком -Сол 80/80 10 линейных метров кухни - электрические ролики Пентхаус Duplex с частным бассейном

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
