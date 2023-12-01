Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Восточный Калимантан
  5. Квартиры

Квартиры в Восточный Калимантан, Индонезия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture в Восточный Калимантан, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
Восточный Калимантан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эта квартира расположена напротив пляжа, на первой линии элитного района Ильетас. В квартире…
€599,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture в Восточный Калимантан, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
Восточный Калимантан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта фантастическая квартира находится в El Forti Palma de Mallorca. В квартире большой гости…
€450,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Восточный Калимантан, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти