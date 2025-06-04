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Квартиры в Яве, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира в Jeruk, Индонезия
Квартира
Jeruk, Индонезия
Расположение: полуостров Букит. Полностью меблированы Управляющая компания Срок сдачи ноябрь…
$95,000
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Параметры недвижимости в Яве, Индонезия

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