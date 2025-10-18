Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Калимантане, Индонезия

Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Первый семейный комплекс на о.Бали в Бадунге. 90% объектов с видом на океан Апартаменты могу…
$67,166
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/3
Апартаменты в бутик - отеле в крупном комплексе рядом с пляжем Меласти. Комплекс: 3 автомно…
$86,357
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 7
Комплекс-курорт, окруженный живописными джунглями, в 10 минутах от центра Чангу. В комплексе…
$187,107
Monte OnlineMonte Online
Квартира 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Комплекс-курорт, окруженный живописными джунглями, в 10 минутах от центра Чангу. В комплексе…
$235,083
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Отельный комплекс от международного отельного бренда Ramada by Windham Представляем уникальн…
$120,899
Квартира 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Комплекса апартаментов в Бадунге. Комплекс включает 20 апартаментов разной площади. 2 типа а…
$76,761
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком, Меласти. Таунхаус наход…
$251,873
Квартира 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы в спокойном районе Чангу. VILLA 1BR 75,2 кв.м. VILLA 2B…
$227,886
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные апартаменты в комплексе в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым п…
$118,173
Property InvestProperty Invest
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 5
Отельный комплекс от международного отельного бренда Ramada by Windham Представляем уникальн…
$89,236
Квартира 1 спальня в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Калимантан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Специальная акция Hua Hin Стартовая цена всего 36 967,50GBPМарокканская жизнь в сердце Хуа Х…
$49,273
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Инвестиционные апартаменты в комплексе в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым п…
$120,324
Квартира в Калимантан, Индонезия
Квартира
Калимантан, Индонезия
Площадь 48 м²
Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана…
$178,280
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Комплекс-курорт, окруженный живописными джунглями, в 10 минутах от центра Чангу. В комплексе…
$139,131
Квартира 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/3
Апартаменты с террасой и видом на океан Роскошные апартаменты для серферов на пляже Сулубан …
$220,689
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Комплекс представляет из себя бутик - отель с фунциональным руфтопом, распологается всего в …
$114,183
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 5
Уникальный апарт-отель на первой береговой линии. Комплекс спроектирован именитым британским…
$253,313
