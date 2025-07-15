ВНЖ Латвии за инвестиции

О программе иммиграции

Латвийская Республика является страной-членом Европейского Союза и участником Шенгенского Соглашения. Вид на жительство в Латвии предусматривает безвизовое посещение любой страны Шенгенского Соглашения.

Временный вид на жительство сроком на пять лет предполагает пребывание на территории Латвии без ограничения минимального и максимального периода (от 1 до 365 дней в году), а также свободное передвижение и пребывание в странах Шенгенского Соглашения на срок не более 90 дней в течение 6 месяцев. Временный вид на жительство в Латвии, через 5 лет постоянного пребывания на территории Латвии, иностранному гражданину дает право получить статус постоянного жителя Европейского Союза и постоянный вид на жительство в Латвии.

Миграционное законодательство Латвии предусматривает ежегодное подтверждение временного вида на жительство с целью контроля соблюдения иностранцем инвестиционных условий, на основании которых был получен соответствующий вид на жительство. По истечению срока ВНЖ, имеется возможность подать документы на повторный ВНЖ также на 5 лет, на том же основании.

Действующее миграционное законодательство Латвии предусматривает следующие основания для получения инвесторами временного вида на жительство:

1. На основании инвестиций в недвижимое имущество Латвии

Приобретение одного функционально связанного застроенного объекта недвижимой собственности (за исключением, когда недвижимое имущество является незастроенной землёй) в Латвийской Республике (а именно в Риге или Юрмале, Адажском, Бабитском, Балдонском, Царниковском, Гаркалнском, Икшкилском, Кекавском, Марупском, Олаинском, Ропажском, Саласпилском, Саулкрастском или Стопиньском районе) на сумму не менее 250.000- евро или двух объектов на сумму не менее 125.000- евро за каждый за пределами упомянутых административных территорий, при соблюдении следующих условий:

· отсутствие долгов по платежам налога на недвижимую собственность;

· оплата суммы сделок осуществлена путем безналичных денежных расчетов;

· недвижимая собственность приобретена у юридического лица зарегистрированного в Латвийской Республике или стране члене Европейского Союза, или Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, которое является налогоплательщиком Латвийской Республики или от физического лица, которое является резидентом Латвии, гражданином Европейского Союза или иностранцем, который находится в Латвии на основании действующего вида на жительство;

· кадастровая стоимость недвижимой собственности на момент их приобретения составляет не менее 80.000- евро в случае приобретения одного объекта; 40.000- евро – в случае приобретения двух объектов (40.000- евро относиться к каждому объекту). Если кадастровая стоимость недвижимой собственности меньше указанной суммы, необходимо предъявить заключение сертифицированного оценщика, которое подтверждает, что общая рыночная стоимость недвижимой собственности является не менее установленной законодательством минимальной суммы приобретения недвижимой собственности 250.000- евро в случае приобретения одного объекта или 125.000- евро (каждого объекта) в случае приобретения двух объектов;

· инвестор, при запросе первичного вида на жительство на основании инвестиций в недвижимое имущество, заплатил в государственный бюджет единоразовую пошлину в размере 5% от стоимости недвижимого имущества;

· в состав недвижимого имущества не входит земля, используемая в сельском хозяйстве или лесные угодья.

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2. Инвестиции в кредитные учреждения Латвии

На основании подчинённых* обязательств с кредитным учреждением, на сумму не менее 280.000- евро, при соблюдении следующих условий:

· срок сделки с данным кредитным учреждением, не менее чем 5 лет;

· инвестор, при запросе первичного вида на жительство на основании инвестиций в кредитное учреждение Латвийской Республики, заплатил в государственный бюджет единоразовую пошлину в размере 25.000- евро.

*подчиненные обязательства с кредитным учреждением в Латвийской Республике — это обязательства, которые возникают у кредитного учреждения в результате займа (независимо от заключенного вида сделки) и которые, основываясь на заключенном договоре с кредитным учреждением, дают заимодателю право потребовать обратно займ досрочно только в случае неплатежеспособности или ликвидации кредитного учреждения, и только после удовлетворения требований всех остальных кредиторов, но до удовлетворения требований акционеров.

3. Инвестиции в латвийское предприятие

Если инвестиции произведены в качестве вклада в основной капитал общества капитала, путем учреждения нового общества или увеличения основного капитала уже существующего общества, при первичном запросе внж инвестор заплатил единоразовую пошлину в размере 10 000.- евро, а также, если вложение составляет не менее:

· 50.000- евро, если вклад совершен в предприятие, в котором занято менее 50 работников, и годовой оборот или годовой баланс, которого не превышает 10 миллионов евро, а также, если предприятие ежегодно уплачивает налоги не менее чем на 40.000- евро,

или

· 100.000- евро, если вклад совершен в более крупное предприятие, в котором занято более 50 работников и годовой оборот или годовой баланс предприятия превышает 10 миллионов евро, а также, если предприятие ежегодно уплачивает налоги не менее чем на 100.000- евро,

или

· 100.000- евро, если вклад совершён в уставной капитал общества, которое вместе с одним или несколькими дочерними предприятиями, зарегистрированными в Латвии, трудоустраивают более 50 работников и годовой оборот или годовой баланс предприятия превышает 10 миллионов евро.

4. Инвестиций в целевые беспроцентные государственные ценные бумаги

Беспроцентные облигации эмитируют и предоставляют иностранному гражданину, если согласно нормативным актам, регламентирующим получение вида на жительство, он получил решение о выдаче вида на жительство и оплатил беспроцентные облигации со своего расчетного счета в Латвийском кредитном учреждении или филиале иностранного кредитного учреждения.

· Вклад в облигации должен составлять 250.000- евро и при первом запросе ВНЖ необходимо оплатить единоразовую пошлину в размере 38.000- евро.