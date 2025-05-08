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Квартиры с видом на горы в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$720,183
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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