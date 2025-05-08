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Квартиры с бассейном в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$678,433
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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