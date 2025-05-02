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Коттеджи с видом на море в Vari Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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