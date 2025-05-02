Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vari Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Vari Municipal Unit, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$709,745
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти