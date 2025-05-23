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Квартиры с видом на море в Toroni Municipal Unit, Греция

однокомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс состоящий из трёх уровней, с мансардой, террасами и верандами. Второй и трети…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Торони, Греция
Квартира 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
квартира площадью 45 кв.м. у моря в Торони (Халкидики). Состоит из 1 спальни, гостиной, кухн…
$77,432
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Первый уровень состоит из двух полноценных однокомнатных квартир, каждая из которых по 44 кв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

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